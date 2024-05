Äikest ja hoovihma on paiguti oodata ka laupäeval

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, on äikest ja sekka võib tulla ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23-29, tuulele avatud rannikul ja sajuhoogudes 17-22 kraadi. Metsad on väga tuleohtlikud!