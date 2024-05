Eestis valitseb suur tuleoht

Ainuüksi maikuus on puhkenud 83 metsa- ja maastikutulekahju. Ida-Virumaal Toila vallas Konju külas jätkuvad esmaspäeval alanud metsa- ja maastikupõlengu kustutustööd. Täna anti teada, et Lääne-Virumaal Tapa vallas turbarabas põleb mets ja tugeva tuule tõttu levib tuli edasi.

Sünoptik Kairo Kiitsak ütles sotsiaalmeedias, et temperatuurid on tõusuteel, mis on puhkajatele mokkamööda, ent iga päevaga muutub kuivav loodus tuleohtlikumaks. «Lähiajal võib leevendust loota vaid kohatistest sajuhoogudest, mis võivad olla lühiajaliselt intensiivsed, aga neidki on pigem hõredalt. Selle nädala lõpuks küündib päevasoe kohati juba ligi +30 kraadini,» lausus Kiitsak.