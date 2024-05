KUUMALAINE lähipäevadel kerkivad õhusooja maksimumid 29 kraadini

Neljapäeva öösel on selge ilm. Puhub idakaare tuul 3-9, saartel puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 4-10, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 20-26, tuulele avatud rannikul kuni 16 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10-15 kraadi. Päeval on Ida-Eestis päikesepaisteline ilm. Lääne-Eestis on vähene ja vahelduv pilvisus, õhtupoolikul võib kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub valdavalt kagutuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 21-27, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 11-17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, võib olla äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 22-28, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Pühapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal uus kõrgrõhuala ja laieneb servaga Läänemere poole. Mõnes kohas võib hoovihma sadada. Tuul pöördub põhjakaarde. Sooja on öösel 9-16, päeval 23-29 kraadu, tuulele avatud rannikul 15 kraadi ümber.

Järgmise nädala esmaspäeval kõrgrõhuala tugevneb ja nihkub Soome lahe ümbrusse. Ilm on enamasti kuiv. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Öösel on sooja 8-16, päeval 23-29 kraadi, tuulele avatud rannikul tuleb kuni 15 kraadi.

Teisipäevaks nihkub kõrgrõhuala Venemaa kohale ja selle servas on Eestis enamasti kuiv ilm. Tuul on öösel idakaarest, päeval nõrk ja muutliku suunaga. Öösel on sooja 8-16, päeval 23-29 kraadi.