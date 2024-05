Esmaspäeval tuleb arvestada hoovihmavõimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või kohati ka vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Hommikuks pöördub tuul põhjarannikul kirdesse ja põhja 3–8 m/s. Sooja on 8–13 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 2–7 m/s. Lainekõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Kohati võib sadada hoovihma, kuid nähtavus on enamasti hea. Sooja on 13–16 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool hoovihma ja esineb äikest. Tuul pöördub põhja poolt alates järk-järgult põhja ja kirdesse 3–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 18–24, sajuhoogude all ja rannikul 15 kraadi ümber.

Peipsi järvel pöördub tuul loodest põhja- ja kirdesse kiirusega 5–8, puhanguti kuni 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6–1,2 meetrit. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma ja võimalik on ka äike. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 17–20 kraadi.