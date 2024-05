Sünoptik: lähipäevade magnettormid võivad meie elutegevust mõjutada

Kiitsak märgib oma postituses, et viimastel päevadel on Päike väga aktiivne olnud, olles põhjustanud hulgaliselt purskeid. «Mitmed pursked on Maa-suunalised ja liiguvad juba meie poole. Lähipäevadel saab Maa magnetväli tavapärasest rahutum olema. Oodata on järjestikkuseid magnettorme, juba prognoositakse NOAA poolt ka G2-G3 (G2 - mõõdukas, G3 - tugev) tugevusi, aga on võimalus ka tugevamaks (st G4 - äärmuslikult tugev magnettorm),» selgitab sünoptik.