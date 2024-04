ÄIKESEOHT ⟩ Lähipäevil tuleb kuni 15 kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 12, rannikul lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur onvahemikus -3 kuni +2 kraadi. Ennelõunal on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Pärastlõunal pilved aegamisi hõrenevad ja sajuhood lakkavad. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb ja pöördub idakaarde, puhudes 1-7 m/s. Sooja on 4-11 kraadi.

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, mis levib aegamisi põhja suunas ja muutub hommikul tihedamaks. Ida- ja kirdetuul tugevneb 4-10, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärastlõunal on äikeseoht. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s, pärastlõunal nõrgeneb veidi ja pöördub Lõuna-Eestist alates lõunakaarde. Sooja on 5-12 kraadi, Lõuna-Eestis võib tõusta kuni 15 kraadini.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab mitmel pool vihma. Pärast keskööd on kohatisi vihmahooge. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 15, rannikul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Soojaon 4-11, Ida-Eestis kuni 13 kraadi.