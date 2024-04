Reedel sajab kohati vihma, sooja on kuni 15 kraadi

Peipsi järvel puhub edelatuul 7-11, puhanguti 15 m/s, pärast keskööd nõrgeneb veidi. Laine kõrgus jäävabas vees on 0,7-1,2 meetrit. Ajuti sajab vihma, hommikuks sadu lakkab. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Sooja on 4-6 kraadi.