Ilm läheb pärast kolmapäeva taas jahedamaks

Kolmapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub idakaare tuul 3-9 m/s, hommikul pöördub saartel lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 13 m/s. Sooja on 3-9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 14 m/s, õhtu poole tugevneb saartelt alates edelatuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 15-21, Ida-Eestis kuni 23 kraadi, saarel ja läänerannikul 7-14 kraadi. Õhtuks temperatuur langeb.

Neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul võib Ida-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub edelatuul 7-14, puhanguti kuni 17, rannikul kuni 21 m/s. Sooja on 3-7 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega kuiv ilm, pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu ja laieneb üle mandri ida suunas. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 6-12 kraadi.

Reede öösel on pilves üksikute selgimistega ilm ja sajab vihma. Pärast keskööd sadu hõreneb. Puhub edela- ja läänetuul 7-13, puhanguti kuni 17, rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 4-8 kraadi. Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 5-11 kraadi.