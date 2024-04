Aafrikast saabuv õhumass toob Eestisse suvised soojakraadid

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Virumaal, hommikul Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Mõnel pool esineb udu. Puhub lääne- ja edelatuul 3–8, Virumaa rannikul öö hakul puhanguti 11 m/s. Hommikuks on tuul muutlik ja puhub 1–7 m/s. Sooja on 1–5, Lõuna-Eestis kuni 8 kraadi.

Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt idakaaretuul 1–7 m/s, õhtul pöördub tuul kagusse ja tugevneb veidi. Sooja on 15–20, rannikul mitmel pool 8–14 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna- ja kagutuul 4–10 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel lõunasse ja edelasse ning tugevneb puhanguti 13 m/s. Sooja on 7–12, rannikul kohati 5 kraadi. Kolmapäeva päeval saartelt alates pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab hoovihma ja võimalik on äike.

Õhtul lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaaretuul 5–10, puhanguti 13 m/s. Õhtu poole tugevneb saartelt alates edelatuul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 16–22, Ida-Eestis kuni 24, saarel ja läänerannikul 8–15 kraadi. Õhtul ilm jaheneb.

Neljapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 7–12, puhanguti kuni 17, põhjarannikul kuni 21 m/s. Sooja on 3–7 kraadi. Neljapäeva ennelõunal on vähese pilvisusega kuiv ilm, kuid pärastlõunal pilvisus tiheneb. Saartele jõuab vihmasadu ja laieneb üle mandri ida suunas. Puhub edelatuul 7–12, puhanguti 17, rannikul kuni 21 m/s. Sooja on 6–12 kraadi.