Lähipäevil sajab vihma, lund ja lörtsi

Ööl vastu kolmapäeva on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma, pärast keskööd sekka ka lörtsi. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb 4-10, puhanguti 15 m/s, põhjarannikul ja saartel puhub põhja- ja kirdetuul 8-14, puhanguti 21 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Kolmapäeva päeval on ennelõunal pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu läheb loode poolt alates üle lumeks, kohati tuiskab. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu järk-järgult lakkab. Puhub põhja- ja loodetuul 6-12, puhanguti 18, rannikul 8-14, puhanguti 22 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini.