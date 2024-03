Lõuna-Eestis võib homme särgi seljast visata

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm ja esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Hommikuks pöördub tuul itta ja kagusse ning tugevneb 3–9, saarte rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul, hommikul pöördub itta ja kagusse 1–6 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees kuni pool meetrit. Ilm on olulise sajuta, kuid udune. Nähtavus on halb või mõõdukas. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele.