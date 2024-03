Lähipäevil kerkib õhutemperatuur 12 soojakraadini

Reede öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 16, rannikul 7-13, puhanguti kuni 19 m/s, pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 2-6 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 5-12, rannikul kohati kuni 3 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s, hommikuks nõrgeneb veidi. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kohati kuni 3 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 1-7 kraadi. Päeval on pilves selgistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtul tuleb sekka ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult põhjakaarde 2-8 m/s, õhtul põhjarannikul kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.