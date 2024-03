Lähipäevil kerkib õhutemperatuur üheksa soojakraadini

Kolmapäeva öösel saartelt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm on olulise sajuta. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 m/s. Külma on 1-6 kraadi, saartel ja rannikul tuleb kohati kuni kraad sooja. Päeval on enamasti pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, pärast keskööd rannikul puhanguti 15 m/s, hommikul tugevneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 7-13, puhanguti 17, rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.

Reede öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub edelatuul 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s, pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult. Sooja on 2-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-9 kraadi.