Vabariigi aastapäeva ilm on plusskraadidega

Täna päeval on pilves ilm. Hommikupoolikul jõuab saartele ja mandri lõunaossa vihmasadu ning levib üle maa põhja suunas, sekka võib tulla ka lörtsi.

Puhub valdavalt kagu- ja idatuul 2-8 m/s, õhtul tugevneb kagu- ja lõunatuul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 2-8 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagu- ja idatuul 3-8 m/s, õhtupoolikul tugevneb kagu- ja lõunatuul 7-12, puhanguti kuni 17 m/s. Pärastlõunal tuleb ajuti vihma. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 2-5 kraadi.

Hommikul on teeolud põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolamärjad või niisked. Kohati on teedel härmatist ja musta jääd. Mitmel pool piirab nähtavust udu. Lääne-Eesti teedel on libeduseoht.