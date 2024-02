Nädala lõpus tuleb kuni seitse kraadi sooja

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -5 kraadi, Põhja-Eestis tuleb kohati -8 kraadi. Päeval on pilves ilm. Lääne- ja Kesk-Eestis sajab lund ja lörtsi, saartel läheb sadu üle vihmaks. Mitmel pool on jäidet. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Ida-Eestis sajab ajuti lund ja lörtsi, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma. On jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, õhtul saartel puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 1-4 kraadi.

Reede öösel on pilves üksikute selgimistega ilm. Hommikul sajab vihma saartel ja mandri lääneservas. Puhub kagutuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ja vihmane ilm. Õhtul lääne poolt alates sadu lakkab ja saartel pilvisus hõreneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti 18 m/s, pärastlõunal pikkamööda nõrgeneb. Sooja on 2-6 kraadi.

Laupäeva öösel on madalrõhkkonna mõju üürikeseks väiksem ja vihmahooge hõredalt ning tuul ka pisut nõrgeneb. Päeval lisandub lõunakaarest niiskust ning Liivi lahe äärde ja Lõuna-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis õhtul üle maa laieneb, sekka tuleb ka lörtsi. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2, päeval +1 kuni +5 kraadi.

Pühapäeva öösel jõuab kohale madalrõhulohk. Jätkub vihma- ja lörtsisadu. Päev on tõusva õhurõhu foonil üksikute sajuhoogudega. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest ja on tugevam öösel. Õhutemperatuur on öö hakul +2 kuni +7 kraadi, hommikuks langeb -1 kuni +2 kraadini, päeval tõuseb +3 kuni +7 kraadini.