TALV ON TAGASI ⟩ Eeloleva nädala algus toob miinuskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunasse ja kagusse kiirusega 2–8 m/s. Saartel ja läänerannikul tugevneb tuul 4–10, hommikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 5–11, Ida-Eestis kohati kuni 15 kraadi, saartel ja paiguti rannikul jääb õhutemperatuur 0 ja -4 kraadi vahele. Esmaspäeva päeval on Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb, mitmel pool sajab lund ja lörtsi ning kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja kagutuul 4–10, saartel ja läänerannikul 6–12, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 3–9, öö hakul saarte rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikul tuul vaibub. Külma on 2–7, Kirde-Eestis pikemate selgimiste korral kuni 10 kraadi. Saarte rannikul on õhutemperatuur kohati 0 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Varitseb jäiteoht. Puhub lõunakaaretuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur jääb -3 ja +1 kraadi vahele.

Kolmapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraad. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Ennelõunal jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu, mis levib aegamisi mandrile. Puhub lõuna- ja kagutuul 4–10, saarte rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.