Ilm külmeneb teisipäeval veelgi

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, rannikul kohati tuiskab, hommikul sadu hõreneb. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14, öö hakul Lääne-Eesti saartel ja rannikul 6-12, puhanguti kuni 17 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb ja pöördub Põhja-Eestis põhjakaarde 2-8 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Teedel on libedust!