PAKANE NAASEB ⟩ Uuel nädalal langeb õhutemperatuur kuni 20 miinuskraadini

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool esineb lumehooge ja rannikul võib kohati ka tuisata. Puhub loode- ja läänetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 1–7 kraadi. Teisipäeva päeval on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 m/s. Külma on 1–6 kraadi. Õhtul läheb veelgi külmemaks.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vähest lund. Puhub muutlik tuul 1–6 m/s. Külma on 6–9, ida pool 9–14, Kirde-Eestis kuni 18 kraadi. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub idakaaretuul 2–7 m/s. Külma on 3–8, Ida-Eestis 8–13 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja rannikul esineb kohati lumehooge. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Saartel on külma 5–9 ja mandril 10–17 kraadi, sisemaal aga langeb õhutemperatuur kohati kuni 20 miinuskraadini. Neljapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel ja rannikul on kohati lumehooge. Puhub idakaaretuul 2–8 m/s. Lääne-Eestis on külma 3–9 ja Ida-Eestis 9–14 kraadi.