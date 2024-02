Reedel tuleb kuni kolm kraadi sooja

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub lääne- ja loodetuul 6-11, puhanguti 16, saartel ja rannikul 8-15, puhanguti kuni 21 m/s, hommikuks tuul ärk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +2 kraadi ning teedel on libedusoht.