LÖRTS JA TUUL ⟩ Lähipäevil jätkub vesine talveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, vastu hommikut võib sekka tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Puhub läänekaaretuul 3–8, enne keskööd puhanguti 12 m/s. Vastu hommikut puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1–5 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, sekka võib tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on samuti pilves ilm. Lääne-Eestist alates vihm, sekka ka lörts. Öö jooksul levib sadu üle maa, kohati võib sekka tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Lõuna- ja kagutuul pöördub pärast keskööd saartelt alates järk-järgult edelasse kiirusega 3–9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub lõuna- ja edelatuul 5–12, rannikul puhanguti 15, õhtul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm, lörtsi- ja vihmasadu liigub üle Eesti läänest itta. Vastu hommikut hakkab lääne poolt alates taevas selginema ja sadu hõreneb, varitseb jäiteoht. Puhub edelatuul 6–13, puhanguti 19, saartel ja rannikul 12–17, puhanguti kuni 24 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Neljapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub edela- ja läänetuul 8–15, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartel loodesse ja ulatub õhtul looderannikul puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 1–4 kraadi.