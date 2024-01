HEITLIK ILM ⟩ Lähipäevad pakuvad nii pakast kui ka plusskraade

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Külma on 2-8, kohati kuni 10 kraad. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub põhjakaarest lõunasse ja kagusse ning puhub 2-8, õhtul saartel puhanguti 13 m/s. Külma on 2-6 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Hommikul sajab saartel kohati vähest lund. Puhub kagutuul 4-10, saartel puhanguti 15 m/s, hommikul nõrgeneb. Külma on 3-9 kraadi, saarte rannikul kuni 1 kraad. Päeval on pilves selgimistega ilm. Saartel sajab kohati lund. Puhub lõunakaare tuul 2-8, hommikul saartel puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi, õhtul sisemaal langeb.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8, pärast keskööd rannikul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis vahemikus -1 kuni -5, Ida-Eestis -6 kuni -12 kraadi, hommikuks tõuseb 0 kuni -5 kraadini. Saartel ja läänerannikul tuleb kuni +2 kraadi. On jäiteoht. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund, lörtsi või vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-9, õhtul rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb õhtuks 0 kuni +4 kraadini.