Teisipäev toob kuni neli kraadi sooja

Öösel on pilves, Lääne-Eestis kohatiste selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi, öö hakul Ida-Eestis ka lund ja tuiskab. Kesköö paiku lääne poolt alates sadu harveneb. Mitmel pool on jäidet ja tekib udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti kuni 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.