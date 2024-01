Öö vastu pühapäeva oli mitmel pool väga külm, uus nädal tõotab tulla soojem

Pühapäeval on pilves selginemistega ilm ning temperatuur tõuseb keskkonnaagentuuri andmetel õhtuks -1…-7°C, saartel ja läänerannikul 0…+2°C. Saartel lubab lörtsi ja vihma, esineb jäidet. Lõuna- ja edelatuul on 4-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis.

Keskkonnaagentuur kirjutab, et tuleva nädala alguses on keerulised ilmaolud. Esmaspäeval 22. jaanuaril tugevneb lõuna- ja edelatuul, puhanguti on 15 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on puhangud kuni 21 meetrit sekundis, ennelõunal jätkub tugevnemine kuni 20, saartel ja rannikul kuni 26 meetrini sekundis. Lisaks laieneb ennelõunal lume- ja lörtsisadu ning tuiskab.