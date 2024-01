Ilm pöörab uue nädala alguses sulale

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, pärast keskööd pöördub tuul lõunasse ja tugevneb hommikuks 3-9, saartel puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 15-22, kohati kuni 25 kraadi, saarte rannikul kuni 6 kraadi. Hommikuks temperatuur tõuseb. Päeval on pilves ilm. Saartele jõuab lumesadu, mis levib mandrile, tuiskab. Saartel sajab ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub lõunatuul 4-9, puhanguti 12, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur tõuseb õhtuks vahemikku -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Ajuti sajab lund ja tuiskab. Lääne-Eestis sajab ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Puhub lõunatuul 5-10, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul -1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, lääne poolt alates läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Võib sadada ka jäävihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti 18, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 24 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, öö hakul Ida-Eestis ka lund ning tuiskab. Kesköö paiku lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, puhanguti 17, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edelatuul 6-11, puhanguti 16, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus +1 kuni +4 kraadi.