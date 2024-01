Reedene õhutemperatuur jääb 0 ja 12 miinuskraadi vahele

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge, tuiskab. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, puhanguti 14, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, pärastlõunal pöördub rannikualadel loodesse. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6 kraadi, õhtul on kohati -10 kraadi.