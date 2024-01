Enne sula tuleb nädala lõpus veel kuni 25 miinuskraadi

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, pärast keskööd on tulekul tihedam lumesadu ja tuisk. Lääne-Eestis läheb sadu üle lörtsiks ning on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-10, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -6, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, Lääne-Eestis sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal läheb sadu kõikjal üle lörtsiks ja vihmaks. On jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul 11-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku +1 kuni +6 kraadi.