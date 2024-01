Öösel tuleb kuni 22 kraadi külma

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne südaööd sajab kohati lund, rannikualadel on pinnatuisku. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, Virumaa rannikul öö hakul loodetuul kuni 15 m/s, hommikul pöördub tuul saartel lõunasse ja hakkab tugevnema. Külma on 15-22, saarte lääneservas kuni 6 kraadi.