Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ja sajab lund. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2–7, saartel ja põhjarannikul loode- ja põhjatuul 4–10, puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 5–11, Põhja-Eestis kuni 13 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves, Põhja-Eestis üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Tuul pöördub mandril lõunast ja edelast loodesse ja põhja 3–9, saartel ja läänerannikul puhub põhja- ja loodetuul 5–11, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on 4–10 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Hommikuks jääb sadu harvemaks. Puhub loode- ja läänetuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur langeb -12 kuni -17, kohati -20 kraadini, saarte rannikul tuleb paiguti 9 kraadi külma. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool on lumehooge ja kohati tuiskab. Puhub läänekaaretuul 4–10, Lääne-Eesti saartel lääne- ja loodetuul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s. Külma on Lääne-Eestis 6–11, Ida-Eestis 12–16 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Tuul pöördub läänekaarest lõunasse ja kagusse 4–10 m/s. Liivi lahe ümbruses tugevneb tuul 14, puhanguti 20 m/s. Külma on 7–13, Põhja-Eestis 14–18 kraadi. Kolmapäeva päeval on valdavalt pilves ilm ja sajab lund. Mandril puhub lõuna- ja kagutuul, saartel pöördub tuul läänekaarest põhja 4–10 m/s. Liivi lahe ümbruses puhub ennelõunal edelatuul 13, puhanguti kuni 18 m/s. Külma on 3–9 kraadi.