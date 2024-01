ILMAENNUSTUS ⟩ Lähipäevadel pakane püsib

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub kagutuul 4-10, Lääne-Eesti saartel 7-13, puhanguti kuni 18 m/s, pärast keskööd nõrgeneb järk-järgult. Lääne-Eestis tuleb külma 4-11, Ida-Eestis 12-17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund. Puhub idakaare, Põhja-Eestis lõunakaare tuul 3-9 m/s. Külma on 4-10, Ida-Eestis kuni 13 kraadi.

Esmaspäeva öösel on enamasti pilves ilm. Saartele jõuab lumesadu ja levib üle mandri ida-kagu suunas. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8, saartel hommikul põhja- ja loodetuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Külma on 5-11, Ida-Eestis kuni 13 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Sajab lund ja kohati tuiskab. Tuul pöördub põhjakaarde 3-9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhja- ja loodetuul 5-11, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 4-10 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, hommikul jääb sadu harvemaks. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3-9, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 10-15, kohati 18, rannikul kohati kuni 7 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde 3-9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Lääne-Eestis on külma 4-11, Ida-Eestis 11-16 kraadi.