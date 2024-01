Kolmapäeval tuleb kuni kolm kraadi sooja

Öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub loodetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -6, saartel ja rannikul -1 kuni +2 kraadi.