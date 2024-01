Lähipäevade ilm pakub väheseid plusskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 3-9, hommikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 8-14, kohati kuni 17, saarte rannikul paiguti kuni 3 kraadi. Hommikuks läheb soojemaks. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada vähest lund, lörtsi ja vihma. On jäiteoht. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +3 kraadini.