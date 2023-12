Neljapäeval sajab lund ja lörtsi

Neljapäeva päeval on pilves ilm. Lume- ja lörtsisadu laieneb saartelt üle mandri kirde suunas, kohati tuiskab. Õhtul läheb saartel ja läänerannikul sadu üle vihmaks ja suureneb jäiteoht. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 4-10, saartel ja läänerannikul 7-13, puhanguti kuni 18 m/s, õhtupoolikul pöördub saartel edelasse. külma on kuni 4 kraadi. Teedel on libedusoht.