Teed on libedad ja kohati jäised

Kolmapäeva pärastlõunase seisuga on põhi- ja tugimaanteed paiguti soolamärjad, kuid suuremas osas lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Mitmel pool üle Eesti sajab lund, sajualas on teed libedad ja kohati jäised. Külma on kuni 3 kraadi, saartel ja rannikul on kuni 2 kraadi sooja. Teetemperatuur on miinuspoolel.