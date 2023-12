Jõulu teisel pühal sajab lund ja tuiskab

Öösel on pilves selgimistega ilm. Enne keskööd sajab mõnel pool kergelt lund, peale keskööd jõuab saartele sajuala, mis laieneb hommikuks mandrile. Mitmel pool sajab lund, saartel ka lörtsi. Paiguti tuiskab.

Tuul pöördub põhjast läände, puhudes 2-8 m/s, varahommikul tugevneb Lääne-Eesti saartel ja Liivi lahe ümbruses valdavalt läänetuul 5-11 m/s, puhanguti kuni 17 m/s. Külma tuleb 1 kuni 8 kraadi, saarte rannikul on paiguti 1 kraad sooja.

Peipsi järvel pöördub öö hakul tuul põhjakaarest läänekaarde 2-7, puhanguti kuni 10 m/s, peale keskööd puhangud vaibuvad. Kohati võib sadada vähest lund. Nähtavus hea või mõõdukas. Külma on 3 kuni 7 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega, saartel muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool lund, saartel ka lörtsi, pärastlõunal sajud vähenevad. Paiguti tuiskab. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul 2-7 m/s, puhanguti kuni 11 m/s, saartel ja Liivi lahel ennelõunal kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, saartel kuni +3 kraadi. Õhtul tekib mitmel pool jäidet. Teedel on libeduseoht.