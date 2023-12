Laupäeva teises pooles muutuvad teed libedaks

Laupäeval hommikul on Eesti põhjaosas suuremad maanteed valdavalt soolaniisked või kergelt lumesegused, Kesk- ja Lõuna-Eestis esineb nii soolaniiskeid kui ka jäiseid teelõike. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis plussis, mujal miinuses. Teetemperatuur on kõikjal miinuspoolel.