Uuel nädalal võib kohati tulla kuni seitse kraadi sooja

Pühapäeval jõuab aktiivne madalrõhkkond Norra merele ja selle lohk kiirustab öösel ühes tiheda sajuga üle Eesti. Sajab vihma, Ida-Eestis öö hakul lörtsi ja lund, Pärast keskööd Lääne-Eestist alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. On jäidet. Tugev tuul pöördub öösel lõunast üle lääne loodesse ja hommikuks nõrgeneb veidi, päeval puhub sisemaal mõõdukas, rannikualadel puhanguline lääne- ja edelatuul. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, hommikuks langeb sisemaal -1 kuni -3 kraadini, saartel aga tõuseb kuni +6 kraadini. Jäiteoht on väga suur!