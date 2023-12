Kolmapäeval tuleb kuni kaks kraadi sooja

Päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi, ühtlasi on jäidet. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1-6, Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhja- ja loodetuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.