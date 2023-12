Madalrõhkkond toob esmaspäevaks sadu ja tuisku

Peipsi järvel puhub kagutuul 3–7, puhanguti 10 m/s. Hommikul tuul veidi tugevneb. Öösel on ilm on valdavalt sajuta, kuid hommikul jõuab lõuna poolt kohale lumi. Nähtavus on hea, hommikupoole mõõdukas. Külma on 7–9 kraadi.