Kolmapäeval tuleb kuni 20 kraadi külma

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati lund. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 1-5, saartel ja rannikul 3-8, puhanguti 11 m/s. Külma on 9-16, Ida-Eestis kohati kuni 20 kraadi, läänepoolsel rannikul 3-8 kraadi.