Tuisk kogub jõudu: õhtul muutuvad teeolud jälle keeruliseks

«Tuletame liiklejatele meelde, et teeolud muutuvad taas keeruliseks tuisu ja juurde tuleva lume tõttu. Seega enne liiklema minemist tasub mõelda, kas see on vajalik,» ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.