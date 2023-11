Lähipäevil pakase taandumist oodata pole

Reede öösel on pilves ilm. Sajab lund, põhjarannikul tuiskab. Puhub kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 4-9, rannikul kohati 1 kraadi. Päeval on pilves, väheste selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, hommikupoolikul on pinnatuisku. Puhub põhjakaare tuul 3-9, ennelõunal põhjarannikul kirdetuul puhanguti 14 m/s, õhtu poole on tuul sisemaal nõrk ja muutliku suunaga. Külma on 4-9, paiguti 13 kraadi, saartel ja Loode-Eestis 1-4 kraadi, y