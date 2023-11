Eeloleva nädala esimene pool toob läbivalt miinuskraade

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Rannikualadel esineb lumehooge. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 3–9, hommikul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 7–12, pikemate selgimiste korral langeb õhutemperatuur kuni 15, rannikul kohati kuni 4. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja rannikualadel on lumehooge. Õhtul laieneb Ida-Eestist lääne poole tihedam lumesadu ja tuisk. Kirde- ja põhjatuul tugevneb tuul 5–12, rannikul puhanguti 17, õhtul põhjarannikul kuni 22 m/s. Külma on 3–8 kraadi.