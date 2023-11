Lähipäevadel sajab nii lund kui ka lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7 m/s. Külma on 3–9, saarte rannikul kohati 0 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund, saartel ka lörtsi. Puhub valdavalt põhjakaaretuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Külma on 6–12, rannikul kohatu kuni 2 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest lund. Õhtul jõuab saartele tihedam lume- ja lörtsisadu, mis levib edasi mandrile. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning tugevneb päeva jooksul 6–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12–16, puhanguti kuni 22 m/s. Külma on 1–6 kraadi, õhtul tõuseb õhutemperatuur saartel ja läänerannikul 0 kuni +3 kraadini.