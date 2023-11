Pühapäev tuleb pilvine ja vähese sajuvõimalusega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel ja läänerannikul ka lörtsi ja vihma. Paiguti on udu ja jäidet. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1–6, Lääne-Eesti saartel ja rannikul läänekaaretuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Külma on 2–7, Ida-Virumaal kuni 10 kraadi, saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur -2 ja +2 kraadi vahele.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2–6 m/s. Lainekõrgus on 0,2–0,5 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja mõõduka nähtavusega. Külma on 2–4 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Ennelõunal püsib paiguti udu. Puhub lõunakaaretuul 2–8, Lääne-Eesti saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.