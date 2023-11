Lähipäevil sajab vihma ja kohati lörtsi

Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm. Sajab vihma. Puhub idakaare tuul 3–9, hommikul põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 2–7 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma, õhtul võib Kagu-Eestis sekka tulla lörtsi. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 3–8, põhjarannikul tugevneb 6–11, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 4–7 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm. Sajab vihma, ida poolt läheb sadu üle lörtsiks. Puhub põhjakaare tuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti kuni 13 m/s, põhjarannikul kirdetuul 7–12, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist viie soojakraadini. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub põhjakaare tuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 13 m/s, põhjarannikul kirdetuul 7–12, puhanguti 17 m/s, pärastlõunal nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on 1–5 kraadi.