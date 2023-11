Neljapäeval tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1–6, rannikualadel kuni 10 m/s. Sooja on 2–7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2–7 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ajuti sajab vähest vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Sooja on 4–6 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Ennelõunal on kohati udu. Puhub lõunakaare tuul 2–7, rannikualadel puhanguti 11, õhtul Liivi lahe piirkonnas kuni 15 m/s. Sooja on 5–9 kraadi.