Lähipäevade õhutemperatuurid kõiguvad nulli ümber

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva valdavalt pilves ilm. Lörtsi- ja lumesadu laieneb edelast kirde suunas, saartel ja Lõuna-Eestis tuleb ka vihma, on jäiteoht. Öö hakul puhub kagu- ja lõunatuul 3–9, puhanguti 12, saartel ja Liivi lahel 5–12, puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul järk-järgult itta ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, öö hakul Kirde-Eestis kuni -3 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, mandril kohati ka lund. Jäiteoht püsib. Paiguti on udu. Puhub idakaaretuul, Lõuna-Eestis pöördub tuul lõunakaarde 3–9, rannikul puhanguti 12, Liivi lahel kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4, Lõuna-Eestis tuleb 4–10 kraadi sooja.