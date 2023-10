Pühapäeval sajab kohati lund ja lörtsi

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, rannikul ka vihma. Lääne-Eestis on paiguti udu. Puhub puhub valdavalt põhjakaare-, hommikul muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul tuleb kuni 2 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loodetuul 2–7, puhanguti kuni 11 m/s. Lainekõrgus on 0,7–1,1 meetrit. Kohati sajab lund ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, lörtsi ja vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse ja kagusse ning tugevneb õhtul 3–8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.