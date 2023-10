Vihm, lumi ja lörts: nädalavahetusel on teedel suur libeduseoht

Laupäeval liigub Kesk-Euroopast Venemaale madalrõhkkond, mille servast kandub Eestisse sajupilvi - siin-seal sajab veidi lund ja lörtsi, rannikul sekka ka vihma. Sajuhooge on öösel enam Eesti idapoolses osas, päeval saartel ja Põhja-Eestis. Tuul puhub kirdest ja idast, päeval pöördub põhjakaarde ning on mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur langeb öösel 0 kuni -5 kraadini, rannikul jääb üle 0 kraadi, päeval tõuseb -1 kuni +2 kraadi, Lääne-Eestis +4 kraadini.

Pühapäeval madalrõhkkond eemaldub ja selle järel saab üürikeseks mõjusamaks kitsas kõrgrõhuvöönd. Kohati sajab veidi lund ja lörtsi, saartel ja läänerannikul ka vihma. Tuul pöördub läänekaarde, õhtul lõunakaarde ja on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1 kraadi, rannikul kuni +3 kraadi, päeval tõuseb 0 kuni +5 kraadini. Õhtul jõuab Liivi lahe ümbrusse tihedam sadu.

Järgmisel esmaspäeval laieneb madalrõhkkond Balti riikide kohale. Öösel sajab mandril lund ja lörtsi, Saaremaal ja Lõuna-Eestis vihma. Päeval on sajuhooge hõredamalt. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kagu-, päeval kirde- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +1, rannikul kuni +4 kraadi, päeval +1 kuni +4 kraadi, õhtul tõuseb Saaremaal ja Lõuna-Eestis +8 kraadini.

Teisipäeval madalrõhkkond tasapisi hääbub, õhtu poole läheneb lõuna poolt uus. Ilm on ikka niiske. Öö hakul on sadu tihedam ning tuleb nii lörtsi kui vihma, pärast keskööd piserdab siin-seal veidi vihma. Päeval on ka nõrga vihma võimalus. Õhtul muutub vihmasadu laialdaseks ja Lõuna-Eestis ka tihedaks. Tuul puhub idakaarest ja on tugevam Soome lahe ääres. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, Saaremaal ja Lõuna-Eestis kuni +9 kraadi, päeval 3 kraadist Virumaal 5 kuni 10 kraadini lääne ja lõuna pool.