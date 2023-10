ETTEVAATUST ⟩ Öösel ja hommikul muutuvad teed libedaks

Päeval püsivad teeolud eelkõige talvised Eesti põhjaservas, kus on oodata tihedamaid lörtsi- ja lumehooge. Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus palub liiklejatel olla ettevaatlik, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu.

Ka portaali Tark Tee andmetel on näha, et mitmel pool Eestis on teekate märg ning mõnes kohas ka juba suur libeduse oht. Transpordiamet soovitab enne teele asumist jälgida ilmaprognoosi ja teeolusid.